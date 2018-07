Israel: Netanyahu apără legea privind ''statul-naţiune al poporului evreu''

02:00

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, duminică seara, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa a pierdut 2 puncte în meciul cu Dinamo (scor 3-3) pentru că jucătorii nu au fost concentraţi la o fază fixă în minutul 90."Am început foarte bine, am reuşit să marcăm, am avut ocazii şi o posesie bună. Din păcate, în ultimele minute am primit un gol la o fază fixă, aşa cum am avut probleme şi etapa trecută, cu Astra... Am muncit, am avut atitudine, dar am suferit la aceste faze fixe. Am pierdut 2 puncte din cele 3 puse în joc pentru că nu am fost concentraţi la o fază fixă în minutul 90. Păcat că nu am reuşit să câştigăm. Sunt un antrenor supărat că nu am reuşit să câştigăm, deşi am condus de trei ori pe teren propriu. Chiar dacă am jucat cu Dinamo în derby, trebuia să câştigăm şi sunt supărat din acest motiv. E un avantaj pentru noi că nici CFR Cluj şi Universitatea Craiova nu au reuşit să câştige. Dar ceea ce am arătat azi pe faza ofensivă îmi dă speranţe pentru viitor", a afirmat Dică."Este clar o problemă când primeşti gol în minutul 90, la o fază fixă, deşi ai timp un minut şi ceva să te organizezi, ai marcaj stabilit dinainte de meci... Trebuie să ai personalitate, să ai responsabilitate şi să câştigi duelul ăla în minutul 90 când conduci cu 3-2. Trebuie să reglăm lucrurile pe faza defensivă, iar pe cea ofensivă să reuşim să fim mai rapizi pe ultimii 35 de metri şi să marcăm mai multe goluri. Pentru că am marcat azi 3 goluri, dar mai puteam înscrie alte 5-6 la ocaziile pe care le-am avut. Trebuie să muncim în continuare. Dinamo dacă va juca la fel ca în seara asta, cu atitudinea arătată, cu siguranţă va fi o echipă care se va lupta pentru câştigarea campionatului", a adăugat tehnicianul.Nicolae Dică susţine în continuare că mai are nevoie de doi jucători pentru a-şi completa lotul, un atacant şi un fundaş. În ceea ce priveşte negocierile cu atacantul spaniol Cristian Lopez, el a explicat că jucătorul a refuzat deja două oferte făcute de conducerea FCSB."În această vară au venit doar doi jucători, Moruţan şi Qaka. Am încercat să îi integrăm în echipă, iar azi am considerat că e bine să intre pe parcurs. Ei ne pot ajuta în continuare. Mai avem nevoie de un atacant şi de un fundaş central. Când vor veni, nu ştiu. Au fost jucători pe care ni i-am dorit, dar am fost refuzaţi. Ofertele făcute de noi nu au fost acceptate. Lui Cristian Lopez i s-a făcut o ofertă şi a refuzat-o. Apoi i s-a făcut încă una şi a refuzat-o şi pe a doua. Nu ştiu ce se va întâmpla în continuare. Noi trebuie să avem încă un atacant pentru că e nevoie de o dublură pentru Gnohere", a spus Dică.Întrebat ce părere are despre comportamentul rasist al unor suporteri dinamovişti la adresa lui Harlem Gnohere, antrenorul a răspuns: "Nu am vorbit cu el, nu mi-am dat seama în timpul jocului că s-a întâmplat aşa ceva. Dar dacă s-a întâmplat, nu e normal. Trebuie să îi respectăm pe jucători, chiar dacă el a fost în trecut la Dinamo. Jucătorii trebuie respectaţi, nu jigniţi".Echipele de fotbal FCSB şi Dinamo Bucureşti au încheiat la egalitate, scor 3-3 (1-1), partida disputată, duminică seara, pe Arena Naţională din Capitală, în cadrul etapei a 2-a a Ligii I. AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Daniela Juncu)