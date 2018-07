Orașul din România care schimbă RADICAL Centrul Vechi: “Este o măsură care în Germania s-a luat în urmă cu 30 de ani”

07:40

România se desparte cu greu de birocraţie. Iar de suferit au, în unele cazuri, bolnavii. Aceştia sunt puşi pe drumuri, din cauza unei ştampile absolut inutile. Deşi de un an de zile nu mai e necesar ca reţetele compensate, trimiterile şi concediile să aibă semnatura şi parafa medicului de familie, farmaciile, laboratoarele şi policlinicile o cer în continuare. „Am fost la policlinică și acolo mi s-a spus: nu aveți ștampilă rotundă... Am insistat să mă primească, că am făcut drumul... M-am întors şi doamna doctor mi-a pus ștampila. Și am plecat din nou la policlinică, drum destul până acolo, când ești flămând şi cu probleme de sănătate”, povestește o pacientă. Aceeaşi problemă şi în farmacii. Filmare cu camera ascunsă:- Aş putea să iau o rețetă de la dumneavoastră fără să am parafa medicului de familie şi stampila?- Depinde ce medicamente sunt. Pentru cele care se reţine reţeta trebuie şi parafa. „Aceasta este ştampila pe care ar fi trebuit să nu o mai folosesc de un an de zile. Ea este schimbată în utima vreme, pentru că se toceşte”, spune un medic de familie. Majoritatea spitalelor, laboratoarelor şi farmaciilor le cer medicilor de familie să îşi pună stampila pe trimiterile pe care dau pacienţilor. Asta, deşi documentele sunt înregistrate în sistemul informatic al CNAS şi au semnatura electronică. Eugenia Nica - medic de familie: „E un abuz, nu ştiu că este abuzul de neştiinţă al celorlalte unităţi care prestează servicii sau este abuzul Casei, indirect, și aici este viciu de comunicare, să spună: din acest moment nu mai folosim ştampila, noi semnăm electronic”. „Le solicităm medicilor de familie şi nu numai lor oricărei persoane afectate ca, în cazul în care se lovesc de cereri sau pretenţii ale unor furnizori de servicii medicale, care exced prevederilor legale să sesizeze cazul concret Casei Naţionale de Sănătate cu care se află în relaţii contractuale furnizorul respectiv pentru luarea măsurilor care se impun. Măsurile pot însemna avertisment la prima abatere şi la următoarele abateri, sancţiuni financiare”, a declarat pentru Digi24 Augustus Costache, purtător de cuvânt CNAS. Autorităţile au stabilit încă de acum un an că ştampila nu mai e necesară pe documentele eliberate de medicii de familie.