Brian Lawler s-a sinucis! Fostul wrestler avea 46 de ani

07:30

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit duminică după-amiază în apropiere de Sao Paulo, pilotul decedând în urma accidentului, dar cei șase pasageri au supraviețuit, au anunțat autoritățile braziliene, potrivit site-ului postului Euronews. Un avion bimotor Beechcraft King Air s-a prăbușit la aterizarea pe aerodromul Campo de Marte din Sao Paulo, aeronava luând foc în […]