Ambasada Suediei, despre cazul numărului de înmatriculare personalizat: Ţările-gazdă hotărăsc ce vehicule să primească

14:20

Preşedintele Federaţiei Române de Haltere (FRH), Nicu Vlad, a declarat, luni, pentru AGERPRES, că rezultatul obţinut de România la Campionatele Europene de haltere U-15 şi U-17 de la San Donato Milanese (39 de medalii) este extraordinar, dar a precizat că mult mai important este să reuşească să îi ţină pe aceşti sportivi la lotul naţional pentru a avea performanţe şi la seniori."Competiţia din Italia a fost una foarte bună pentru noi, am obţinut un număr frumos de medalii, 39. E un rezultat extraordinar, arată că există potenţial în continuare. Pentru noi însă mult mai important acum este să îi ţinem pe aceşti sportivi la loturi, să continue halterele şi să obţină performanţe în anii următori în competiţiile de seniori. Numărul de practicanţi de haltere este în scădere, sunt din ce în ce mai puţini, asta chiar dacă acum avem încă vârfuri care pot face faţă la nivel internaţional", a spus Vlad.Preşedintele a explicat numărul mai mic de medalii obţinut la recent încheiata ediţie a CE de juniori, 39, faţă de 56 anul trecut, prin faptul că România a deplasat de această dată un lot mai redus. "Anul trecut am avut mai multe medalii pentru că am avut mai mulţi sportivi. Atunci am fost cu echipa completă de fete. Dar acum, având în vedere că la fete obţinusem deja cele două locuri pentru Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, am considerat că nu mai are rost să mergem cu toate sportivele", a precizat oficialul FRH.România va participa la concursul de haltere de la Jocurile Olimpice de Tineret, care vor avea loc în perioada 6-18 octombrie la Buenos Aires, cu 3 sportivi, a anunţat Nicu Vlad. "Acum la Europenele din Italia am reuşit să obţinem un loc în concursul masculin de la Buenos Aires. Am fost în primele 4 ţări la CE şi fiecare a primit câte un loc. Nu e nominal, urmează să stabilim cine merge, oricum, va fi din lotul de Under 17. Vom avea la Buenos Aires 3 sportivi calificaţi din 4 posibili, 2 la feminin şi 1 la masculin", a mai afirmat Nicu Vlad.România a cucerit 39 de medalii la Campionatele Europene de haltere U-15 şi U-17 care s-au desfăşurat săptămâna trecută la San Donato Milanese (Italia).Sportivii români au câştigat 12 medalii de aur la Under-15 (toate obţinute de fete) şi 27 medalii la Under-17 (Youth), 10 de aur, 6 de argint şi 11 de bronz.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Dragomir, editor online: Alexandru Cojocaru)