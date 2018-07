Prognoza meteo pentru perioada 30 iulie-12 august. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni

14:40

Replica lui Neymar după criticile de la Cupa Mondială. Vedeta braziliană de la PSG a admis că a exagerat la faulturile a căror ţintă a fost la Cupa Mondială din Rusia, după ce teatrul său a fost criticat şi ironizat de întreg mapamondul, relatează DPA. ”Se poate spune că am exagerat. Şi uneori am exagerat. […] Post-ul Replica lui Neymar după criticile de la Cupa Mondială: ”Uneori am exagerat” apare prima dată în Libertatea.ro.