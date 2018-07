Nuțu Olteanu s-a vindecat de cancer! Fondatorul trupei Iris și Holograf a văzut moartea cu ochii

08:50

Alex Velea este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. Are concerte în toată țara, însă preferă să ajungă în respectivele orașe cu mașina. În niciun caz cu trenul. Cu care, de altfel, nu a mai mers din 2006, mai exact de când a început să facă bani frumoși din muzică. Alex Velea a […] The post Alex Velea, la momentul adevărului. Artistul nu a mai mers cu trenul din 2006! Care este motivul appeared first on Cancan.ro.