ANSVSA: Crescătorii de porci afectaţi de pierderea animalelor din cauza PPA au primit despăgubiri de peste 130.000 de lei

16:00

Cursurile de Măiestrie Artistică "Master Classes", oferite de soprana Mariana Nicolesco în anii în care nu se organizează Festivalul şi Concursul Internaţional de Canto "Hariclea Darclee", s-au deschis luni, la Teatrul "Maria Filotti" din Brăila şi se vor desfăşura pe parcursul a şapte zile.Ediţia de anul acesta reuneşte aproximativ 100 de tinere talente lirice din Republica Moldova, Austria, Polonia, Armenia, Turcia şi China şi este aşezată sub semnul Centenarului Marii Uniri şi a împlinirii a 650 de ani de atestare documentară a Brăilei, fiind în acelaşi timp un omagiu adus creaţiei a lui Gioachino Rossini la 150 de ani de la moartea sa."Anul 2018 este anul celebrării Centenarului Marii Uniri, moment de supremă împlinire a visului dintotdeauna al românilor şi este ocazia celebrării a 650 de ani de atestare documentară a Brăilei, oraş străbătut de Dunăre, care e o cale imperială a circulaţiei valorilor dinspre lume spre noi şi dinspre noi spre lume, valori pe care le-am prezentat aici cu brio, an de an, aşa cum vom face şi acum onorând geniala creaţie a lui Gioachino Rossini la 150 de ani de la trecerea sa la cele veşnice. Brăila, dragi prieteni, e între altele oraşul în care s-a născut legendara soprană Hariclea Darclée, căreia îi dedicăm marea noastră întrunire anuală în numele artei, al muzicii, al cântului, al vocii umane", a spus Mariana Nicolesco în deschiderea cursurilor de Măiestrie Artistică.Cu această ocazie, soprana Mariana Nicolesco a primit din partea directorului Muzeului Brăilei "Carol I", Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, Diploma de Onoare şi Medalia Jubiliară care marchează cei 650 de ani de atestare documentară a Brăilei.Cursurile de Măiestrie Artistică "Master Classes", oferite la Brăila de soprana Mariana Nicolesco, se desfăşoară în perioada 30 iulie şi 5 august. În data de 4 august, pe Esplanada Dunării, este programat Concertul Extraordinar "Centenarul Marii Uniri ne reuneşte în cânt", ocazie cu care vor fi interpretate, pe lângă melodiile celebre ale compozitorilor români precum Gheorghe Dima, Grigoraş Dinicu, Alexandru Flechtenmacher, Ciprian Porumbescu sau George Enescu, şi arii din muzica lui Rossini din "Il Barbiere di Siviglia", "La Cenerentola" sau "L'Italiana in Algeri", ori pagini celebre din "Carmen" de Bizet, din "Faust" de Charles Gounod, sau pagini de musical din "My Fair Lady" de Frederick Loewe ori din "Fiddler on the roof" de Jerry Bock.De asemenea, din concert nu va lipsi muzica lui Verdi din "Il Trovatore", "Nabucco" şi "Aida" sau "Brindisi" din "La Traviata"."Înaintea acestui concert extraordinar, zecile de artişti români şi din alte orizonturi ale lumii, veniţi să preia marile tradiţii ale artei cântului, vor da măsura propriilor posibilităţi şi, sub îndrumarea Marianei Nicolesco, vor face progrese ce le deschid căile spre adevăratele performanţe, reuniţi în teatrul însuşi în care legendara Hariclea Darclee debuta la 1881", se arată într-un comunicat remis de organizatori.În cadrul Cursurilor de Măiestrie Artistică "Master Classes" vor mai avea loc, la Teatrul "Maria Filotti", pe 3 august - conferinţa susţinută de Stephan Poen, medic foniatru, doctor în muzicologie, numită "Bucuria perpetuării tradiţiilor", iar pe 5 august - Gala Master Class, cu participarea tuturor tinerilor artişti.Festivalul şi Concursul Internaţional de Canto "Hariclea Darclee" şi Cursurile de Măiestrie Artistică "Master Classes", iniţiate de soprana Mariana Nicolesco, au obţinut, în 2014, înaltul patronaj al UNESCO şi se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură."Artă sacră prin excelenţă dintotdeauna, cântul, a adus oamenilor o stare de bucurie, de înălţare spirituală şi un sentiment de comuniune, iar muzica de operă a unit teatrul cu arta cântului, într-un demers de exaltare a ceea ce poate exprima, la cel mai înalt nivel, vocea umană. Iată, însă, că trăim acum o perioadă istorică mai puţin fastă a spectacolului de operă, în care supremele valori ale acestei arte, vocea şi cântul, de care vorbeam, sunt trecute pe un plan secundar, în favoarea scadentelor şi scandaloaselor adesea regii aşa-zis 'originale'. Iată de ce acţiunea noastră, aici, are un potenţial salvator, menţinând la cel mai înalt nivel cultul şi exerciţiul tradiţiilor care au făcut gloria artei noastre. (...) Iată de ce voi, artiştii lirici, care vă dăruiţi eroic vocaţiei voastre, aveţi toată admiraţia şi tot sprijinul meu", a mai spus Mariana Nicolesco în deschiderea cursurilor.Anul acesta se împlinesc şi 23 de ani de la crearea Festivalului şi Concursului Internaţional de Canto "Hariclea Darclee" şi a Cursurilor de Măiestrie Artistică, la care au participat, până în prezent, peste 2.700 de tineri artişti din 50 de ţări de pe cinci continente.Organizatorii evenimentului sunt Fundaţia Darclee, Fundaţia Internaţională Ateneul Român, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Primăria Municipiului Brăila, Consiliul Local Municipal, Consiliul Judeţean Brăila, Prefectura Brăila, Casa de Cultură Brăila, Teatrul Municipal Brăila, CJCPCT Brăila. AGERPRES/(A, AS - autor: Ecaterina Ignat, editor: Elena Stanciu, editor online: Anda Badea)