Fosta campioană la tenis Raluca Ciulei merge pe jos 600 de kilometri pentru a promova educaţia

16:10

Ca un artist ce se respectă, Smiley are deja agenda plină de concerte până la sfârsitul anului. Artistul refuză job-uri pe bandă rulantă, dat fiind programul său foarte încărcat. Smiley este, fără îndoială, unul dintre artiștii la mare căuare de către organizatorii de evenimente. În plus, ultimul concert susținut la Arenele Romane, s-a bucurat de […] Post-ul EXCLUSIV/ Smiley are deja agenda plină de concerte până la sfârsitul anului. Mai accepta doar job-uri pe onorarii mari! apare prima dată în Libertatea.ro.