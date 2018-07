Se forțează arestarea preventivă a șoferului cu MUIE PSD

09:50

Strugurel Lingurar, cunoscut drept Irlandezu’ a făcut un live șocant pe Facebook. În disperarea de a strânge 40.000 de distribuiri, bărbatul le-a spus prietenilor virtuali că dă foc mașinii sale, un Mercedes din 2007. Întrebat de ce nu donează autoturismul sau de ce nu-l vinde, Strugurel Irlandezu’ a explicat că nu vrea ca cineva să-și […] The post Strugurel Irlandezu’, anunț-șoc pe Facebook: „La 40.000 de distribuiri dau foc la Mercedes!” appeared first on Cancan.ro.