Constanţa: Unităţi de alimentaţie publică de pe litoral, printre care zece restaurante, amendate cu 47.000 lei de DSVSA

18:20

Directorul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, comisarul şef Andrei Linţă, a catalogat, luni, situaţia autoturismului înmatriculat în Suedia cu numere personalizate conţinând injurii la adresa PSD ca fiind una "inedită", fiind nevoie de lămuriri din partea autorităţilor suedeze."Această situaţie este o premieră pentru ţara noastră şi din acest motiv am solicitat sprijinul partenerilor străini, prin intermediul canalelor de cooperare pe care le utilizăm constant în activitatea desfăşurată. Este o situaţie inedită pentru noi, astfel că, pentru o documentare corectă, s-au solicitat autorităţilor de aplicare a legii din Suedia lămuriri cu privire la situaţia juridică a autoturismului şi a cadrului legal aplicabil circulaţiei în afara teritoriului Suediei", a declarat Andrei Linţă în cadrul unei conferinţe de presă.El a adăugat că autorităţile din Suedia au precizat că respectivele numere de înmatriculare sunt valabile pe teritoriul statului emitent şi nu pot fi folosite pe teritoriul altor state."Vă reamintim că este vorba de o verificare a legislaţiei (...) de pe teritoriul Suediei, astfel încât timpul de răspuns variază. Răspunsul autorităţilor de aplicare a legii a fost comunicat Poliţiei Române, conform căruia numerele personalizate sunt valabile pe teritoriul Suediei şi nu pot fi folosite pe teritoriul altor state, decât dacă acestea permit acest lucru în mod specific. Ulterior, primind răspunsul din partea autorităţilor de aplicare a legii, acesta a fost înaintat Direcţiei rutiere pentru a dispune măsuri în continuare", a arătat Linţă.Potrivit Biroului de presă al Brigăzii Rutiere, în cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulaţie în România", faptă prevăzută de art. 334, alin. (4) din Codul penal."Astăzi, în jurul orei 6,00, un echipaj de poliţie al Brigăzii Rutiere din cadrul DGPMB, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza sectorului 3, a depistat în trafic un autoturism, înmatriculat în Suedia, condus de un bărbat, în vârstă de 45 de ani. Conducătorul auto a fost condus la sediul Brigăzii Rutiere în vederea declanşării verificărilor procedurale, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei juridice în ceea ce priveşte regimul de înmatriculare şi circulaţie şi a vehiculului pe drumurile publice", precizează sursa citată.Poliţiştii efectuează cercetări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 3, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi a regimului de circulaţie internaţională pe teritoriul statelor Uniunii Europene."Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis către structurile teritoriale de poliţie o adresă prin care a solicitat analizarea întrunirii elementelor constitutive ale infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 334, alin. (4) din Codul penal (conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă) de către conducătorul acestui autoturism", informează Biroul de presă al Brigăzii Rutiere.Sursa citată adaugă că această adresă a fost întocmită în urma unei informări trimise Poliţiei Române, prin canalele de cooperare poliţienească internaţională, de autorităţile suedeze (Biroul Interpol Stockholm), în care se menţiona faptul că numărul de înmatriculare în cauză este valabil doar pe teritoriul naţional al Suediei, nefiind valabil pe teritoriul altor state."De asemenea, în urma verificării în bazele de date, s-a constatat că autoturismul deţine alt număr de înmatriculare decât cel aplicat", mai arată Biroul de presă al Brigăzii Rutiere.Poliţia susţine că art. 36, alin. (3), cu trimitere la pct. 1 din Anexa nr. 2 din Convenţia de la Viena (8 noiembrie 1968) ratificată de România prin Decretul nr. 318 din 1980, stipulează că "numărul de înmatriculare prevăzut la art. 35 şi 36 ale Convenţiei trebuie să fie compus fie din cifre, fie din cifre şi litere (...)", context în care se confirmă lipsa de valabilitate a numărului aplicat pe autoturism şi astfel permisiunea de a folosi, pe teritoriul României, doar numărul permanent, care figurează şi în bazele de date.Situaţia a fost abordată şi de Ambasada Suediei la Bucureşti pe pagina oficială de Facebook: "Potrivit Agenţiei de Transport Suedeze, plăcuţele de înmatriculare personalizate sunt valabile şi în afara graniţelor Suediei. Proprietarii plăcuţelor de înmatriculare personalizate trebuie să aducă şi plăcuţele originale, pentru a le schimba, în caz că plăcuţele personalizate nu sunt acceptate de ţara-gazdă. Ţările-gazdă hotărăsc ce fel de vehicule au permisiunea să călătorească pe teritoriul lor. Autorităţile suedeze nu pot influenţa ce maşini pot fi primite de o altă ţară pe drumurile sale". AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)