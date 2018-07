Cel mai SĂRAC sector din București se înfrățește cu Roma și Parisul

12:10

„Am fost contactat de aceşti tineri pentru o discuţie legată de iniţiativa pe care ei o susţin. M-au intrebat dacă le răspund solicitării de a semna iniţiativa de modificare a Constituţiei “Fără penali in funcţii publice”. Am acceptat pe loc! De aici şi ţinuta pentru care îmi cer scuze! Dar discuţia a fost mult mai complexă. Mi-ar plăcea ca stimabilii domni (plus o domnişoara) să relateze întreaga discuţie, pentru ca din punctul meu de vedere a fost vorba de mult mai mult decât despre o semnătură”, a declarat Constantin Ana, care a fost contactat de un tânăr din Pucioasa și de o echipă a USR. ”Este o acţiune firească de a sprijni orice acţiune cetăţeanască. Trăim într-o lume prea dezbinată şi a fost un gest de bun-simţ din parte mea, cred. Suntem oameni normali şi noi, cei din PSD, şi vrem să fim trataţi ca atare. Odată ce am făcut acest gest vreau să fiu urmat şi de alţi colegi de-ai mei de partid. Ce nu s-a spus e că discuţia cu acei tineri a fost mult mai amplă şi i-am întrebat dacă ştiu cu ce se ocupă paramentarii lor de Dâmboviţa, pentru că sunt total absenţi şi nu e normal să nu te uiţi în propria ogradă când îi critici pe toţi. Toţi membrii care au venit la mine erau USR. E un gest de normalitate şi îi îndemn pe toţi să realizeze că nu există oameni buni şi oameni răi, că PSD-itşii nu sunt altfel de oameni”, a mai spus edilul citat de adevărul.ro. „Nu am nicio emoţie. L-am informat pe preşedintele organizaţiei judeţene că am semnat această iniţiativă. Îi îndemn şi pe colegii de partid să facă acelaşi lucru”, a mai spus primarul, întrebat dacă nu are emoții că gestul său va fi sancționat de PSD. Inițiativa civică „Fără penali în funcții publice” își propune să strângă nu mai puțin de 500.000 de semnături. În acest fel, potrivit legii, inițiativa va intra în atenția Parlamentului, cu scopul organizării unui referendum de modificare a Constituției.