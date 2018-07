Veste de ultimă oră de la ANAF

12:40

O femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani a murit după ce, luni, s-a aruncat de la etajul șapte al unui bloc situat pe Calea Ferentari din București, în cauză fiind deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, informează Poliția Capitalei. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, după ce o femeie […] The post O femeie din Capitală a decedat după ce s-a aruncat de la etajul 7. Poliția a deschis dosar penal appeared first on Cancan.ro.