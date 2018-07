Nea Mărin l-a trosnit cu parul pe Dorian Popa: ”Mamă, s-a rupt în două!”

13:00

Dramă fără margini pentru patru frățiori din Dâmbovița. Copiii, cu vârste între 6 și 12 ani, sunt crescuți de tată și bunic în satul Ionești, iar un apropiat a anunțat primăria după ce a văzut condițiile în care sunt ținuți. Se pare că micuții cresc într-un mediu murdar, nu sunt hrăniți și ar