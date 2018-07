Vara procurorilor. Cum se lăudau oamenii lui Kovesi cu munca ofițerilor SRI. Editorial de Simona Ionescu

22:00

Fostul ministru al Educaţiei, Daniel P. Funeriu, a comentat despre comportamentul PNL-ului demascând „minciuna” despre procedura pentru locurile eligibile la europarlamentare. În opinia sa, era mai onest dacă liberalii recunoşteau că este o lista întocmită pe criterii politice şi că nu există nicio competiţie: „Dar nu: zero curaj, zero asumare, zero substanță”.