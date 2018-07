Noua brigadă de oraș a încercat să răstoarne ierarhiile la NUBA! A comandat o piramidă de Moet, dar…

15:50

Stabilit în Suedia, el a venit în România pentru o vreme și le-a dat colegilor rockeri vestea cea mare: tratamentul cu citostatice pe care l-a urmat a dat rezultate. Artistul a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer, al sistemului limfatic, dar din fericire, o formă vindecabilă. Acesta a fost motivul pentru care luni […] The post Nuțu Olteanu s-a vindecat de cancer! Fondatorul trupei Iris și Holograf a văzut moartea cu ochii appeared first on Cancan.ro.