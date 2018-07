Fotbal: Jucătorii ar fi avut nevoie de o perioadă de repaus mai lungă după Mondial (FIFPro)

19:30

Un grup de 60 de studenţi la medicină din toată ţara vor participa, în perioada 2 - 9 august, la Tabăra M.A.S.H. - Medical Adventure School in Holiday, în platoul Glăvoi din Padiş."Este evenimentul tradiţional de fiecare an al Asociaţiei SARTISS. Tabăra studenţilor medicinişti a ajuns la numărul 21, având şi ediţii de iarnă", a declarat luni, într-o conferinţă de presă, medicul Hadrian Borcea, preşedintele asociaţiei Search and Rescue Team in Special Situations (SARTISS).Potrivit directorului tehnic al Serviciului Judeţean Salvamont-Salvaspeo Bihor, pe lângă pregătirea teoretică şi practică a studenţilor medicinişti în salvările montane, Tabăra MASH are şi o valenţă educaţională ecologică, pentru formarea aşa-numitei culturi montane."Încercăm an de an să aducem activităţi noi, trenduri noi, astfel încât participanţii să plece cu un bagaj cât mai bogat de cunoştinţe din această tabără", a precizat Lucian Nistor.Lectorul universitar Mircea Şandor, unul dintre iniţiatorii taberei, a mărturisit că tabăra a pornit în joacă în urmă cu 18 ani, ajungând ca, după atâta timp, să fie apreciată de peste 1.000 de cursanţi, care s-au bucurat de un sejur plăcut şi instructiv, în acelaşi timp.Pe lângă pregătirea teoretică în domeniul salvărilor montane şi prim ajutor medical desfăşurate mai ales în orele de seară, cursanţii vor participa la mai multe stagii practice. Ei vor avea ocazia să înveţe şi un sport nou în programul taberei, tir cu arcul sau să meargă cu bicicleta pe drumuri forestiere prin pădure.În fiecare seară, la sugestia lui Lucian Nistor, studenţii vor învăţa cum să se comporte în natură dacă îi surprinde noaptea în condiţii inedite.Din numărul foarte mare de solicitări, organizatorii au selectat, ca în fiecare an, participanţii, având la bază criterii precum experienţa ca voluntari în serviciile de urgenţă sau dacă lucrează în servicii de urgenţă. În general, însă, s-a mers pe principiul "primul venit, primul servit".Lectori vor fi şapte-opt cadre universitare din toată ţara, unul chiar din Belgia, majoritatea medici cu experienţă în serviciul de urgenţe, precum şi salvatori montani.Datorită sponsorilor, asociaţia reuşeşte să menţină, de mai mulţi ani, taxa de participare la 350 de lei.La final, tabăra se încheie cu un concurs de anduranţă, de o zi, cu opt-zece probe, între echipaje de câte cinci studenţi, premiile fiind unele consistente, constând în aparatură şi materiale medicale, dar şi echipamente montane."Cel mai interesant fapt e că din aceşti peste o mie de cursanţi, de când organizăm tabăra MASH, în proporţie de aproape 10% ajung chiar în serviciile de urgenţă. Acum folosim ca şi lectori în ateliere foşti studenţi care sunt deja medici şi care au participat la taberele MASH. Acesta este scopul declarat al taberei MASH, de a atrage oamenii şi către serviciile de salvare montană şi către serviciile medicale de urgenţă", a conchis medicul Hadrian Borcea. AGERPRES/(A-autor: Eugenia Paşca, editor: Karina Olteanu, editor online: Anda Badea)