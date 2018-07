21:30

Un număr record de 266 de pelicule vor fi proiectate în selecţia oficială a celei de-a 24-a ediţii a Festivalului de Film de la Sarajevo (SFF), a anunţat luni directorul evenimentului, Mirsad Purivatra, citat de Xinhua.Într-o conferinţă de presă organizată într-un cinematograf local, Mirsad Purivatra a spus că programul din acest an al SFF va oferi spectatorilor o perspectivă asupra "lucrurilor care se întâmplă" în Bosnia şi Herţegovina, regiunea Balcanilor şi în lumea întreagă."Este deosebit de important să notez că în acest an avem 52 de premiere mondiale şi 23 de premiere internaţionale, fapt ce demonstrează încrederea pe care producătorii şi regizorii o au în SFF", a adăugat directorul festivalului.Festivalul de la Sarajevo se va deschide pe 10 august cu filmul "Cold War", regizat de cineastul polonez Pawel Pawlikowski, premiat cu Oscar. Acest film prezintă o poveste de dragoste între doi oameni cu temperamente diferite şi care provin din medii diferite. În pofida acestor nepotriviri, ei sunt "condamnaţi" să se îndrăgostească.Cineastul iranian Asghar Farhadi, autorul a două lungmetraje recompensate cu premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, va fi preşedintele juriului din acest an de la Sarajevo.Spectatorii vor avea posibilitatea de a viziona cel mai recent film al regizorului şi scenaristului iranian, "Todos lo saben", care a avut premiera mondială în competiţia Festivalului de la Cannes 2018.Filmul care va închide Festivalul de la Sarajevo va fi "The Spy Who Dumped Me", de Susanna Fogel. Pelicula spune povestea a două bune prietene, Audrey şi Morgan, care ajung să fie prinse fără voia lor într-o conspiraţie internaţională după ce una dintre cele două femei descoperă că fostul ei iubit, care tocmai o părăsise, era în realitate un spion.În competiţia oficială de lungmetraje au fost selectate şi trei producţii cinematografice româneşti: "Dragoste 1. Câine", de Florin Şerban, "Un prinţ şi jumătate", de Ana Lungu, şi "Lemonade", de Ioana Uricaru.Nuri Bilge Ceylan va fi invitatul special al festivalului, ai cărui organizatori îi vor dedica regizorului turc o amplă retrospectivă.Lansat în 1995, SFF a devenit un eveniment cultural major în regiunea Balcanilor.Cea de-a 24-a ediţie a Festivalului de Film de la Sarajevo se va desfăşura în perioada 10-17 august.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: web.facebook.com/sarajevofilmfestival