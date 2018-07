Şoferul maşinii înmatriculate în Suedia cu numere personalizate, audiat la Poliţia Rutieră

10:20

"Piatra Lunii" (The Moonstone) este un roman detectivistic scris de englezul Wilkie Collins (1824-1889).Cartea este considerată de critici, precum Thomas Eliot (1888-1965), ca fiind "primul, cel mai amplu şi cel mai reuşit roman de investigaţii modern de limbă engleză (...), gen inventat de Colllins, nu de Poe".Sub formă de roman, "Piatra Lunii" a fost publicat în 1868, după ce apăruse ca serial în revista ''All the Year Round'', condusă de Charles Dickens.Titlul este numele unui diamant de o imensă valoare şi cu multiple semnificaţii religioase, al cărui furt va da naştere unei întregi serii de tragedii."Piatra Lunii" combină deducţia riguroasă şi atenţia la detalii cu elemente de mister, suspans şi surprinzătoare cotituri în naraţiune. Wilkie Collins a introdus numeroase atribute şi formule în romanul său poliţist care aveau să fie reluate, sub o formă sau alta, de mulţi dintre scriitorii genului: ideea de "chestiune din interior" (inside job), reconstrucţia finală a crimei, tipul detectivului genial, numărul mare al suspecţilor etc.Prima ecranizare a cărţii a fost regizată în 1934 de Reginald Barker. BBC a transpus de mai multe ori lucrarea literară într-una radiofonică sau cinematografică, cea mai recentă fiind mini-serialul omonim în cinci episoade difuzat în premieră în octombrie 2016, potrivit www.imdb.com.