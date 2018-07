Ce mașină i-a pus la dispoziție Juventus lui Cristiano Ronaldo! Atacantul a făcut, deja, primul antrenament sub comanda lui Max Allegri

23:10

Cum ”primesc” pisicile multe vieți de la divinitate, așa primește și Alex Pițurcă împăcare de la frumușica știristă Iulia Pârlea! Fără număr… Așadar, după ce, ultima oară când au fost văzuți în public, fiul fostului selecționer al naționalei i-ar fi oferit iubitei sale un episod nu foarte plăcut, cu jigniri și chiar îmbrânceli, s-a gândit […] The post Alex Pițurcă a împăcat-o pe fosta știristă cu o vacanță în Grecia! appeared first on Cancan.ro.