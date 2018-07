Tabloul ''Doctorul'' de Luchian, scos la licitaţie la preţul de pornire de 32.000 de lei

11:50

Fostul procuror Mircea Negulescu a cerut marţi judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să-i fie revocată măsura controlului judiciar, susţinând că i-a fost încălcat dreptul la apărare.Mircea Negulescu a mai spus că fraţii Vlad şi Andreea Cosma au minţit în plângerile penale pe care le-au depus împotriva lui, iar Vlad Cosma ar fi falsificat documente.Mircea Negulescu a contestat la Instanţa supremă măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui de Parchetul General, într-un dosar în care este cercetat pentru participaţie improprie, sub forma complicităţii, la săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare şi complicitate la infracţiunea de represiune nedreaptă.În sala de judecată, Mircea Negulescu a declarat că procurorii de la Parchetul General i-au încălcat dreptul la apărare."Pe tot parcursul urmăririi penale, din 23 iunie 2018, mi-a fost încălcat dreptul la apărare de către organul de urmărire penală. Din acte puteţi observa că, pe 23 iulie, a fost extinsă urmărirea penală şi continuată in rem faţă de o nouă infracţiune. Apoi, s-a continuat urmărirea penală in personam pe 24 iulie, iar pe 25 iulie am dobândit calitatea de inculpat, fără ca înainte să-mi fie adusă la cunoştinţă calitatea de suspect. Abia în data de 27 iulie mi s-a adus la cunoştinţă. Extinderea a fost bazată pe un proces verbal de sesizare din oficiu. Ordonanţa prin care s-a dispus controlul judiciar este lovită de nulitate absolută, deoarece când mi s-a adus la cunoştinţă am cerut organului de urmărire penală termen pentru a-mi construi apărarea. Mi s-a refuzat, deci invoc un motiv de nulitate", a afirmat Negulescu.El a precizat că a indicat în plângere motivele de netemeinicie."Faptele pretins comise au fost săvârşite în anul 2015, statutul meu personal şi profesional s-a schimbat în totalitate, nu mai activez în procuratură de un an şi cinci luni, nu există pericolul social, sunt suspendat din funcţie. În toată perioada din 2015 până acum, persoanele care fac acuzaţii au ieşit public şi au pus presiune. Este evident că restrângerea drepturilor şi libertăţilor în cazul meu este netemeinică. Am grad de Parchet de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 2009, am fost procuror inspector. Am venit mereu la Parchet, am mers la acţiunile disciplinare (...) Sunt emoţionat, după 20 de ani de magistratură am ajuns în poziţia de inculpat în faţa dumneavoastră", le-a spus Negulescu judecătorilor.De cealaltă parte, Parchetul General a fost reprezentat chiar de procurorul care l-a pus pe Negulescu sub control judiciar."Măsura a fost luată pentru infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei săvârşite de un procuror. Sunt două ordonanţe de extindere. Vreau să subliniez că, la Parchet, inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere. Spune că, deşi organele de urmărire cunosc adresa sa, până acum nu a primit răspunsuri la solicitările lui. Precizăm că nu ştim exact unde locuieşte, are reşedinţa în Ploieşti, dar nu locuieşte în fapt acolo (...). Referitor la succesiunea actelor penale, măsurile nu au fost luate în cascadă. A fost informat de fiecare dată. Referitor la dreptul al apărare, vă rog să aveţi în vedere că inculpatul este procuror, are o vechime apreciabilă, a fost patru ani inspector, nu a dorit niciodată să îşi aleagă avocat", a spus procurorul.În ultimul cuvânt, Negulescu le-a declarat magistraţilor că nu şi-a angajat avocat deoarece nu dispune de mijloace materiale."Nu dispun de condiţii materiale care sa îmi permită să îmi angajez avocat. În calitate de cetăţean, am aceleaşi drepturi. Aşa cum prevede Codul de procedură penală, la momentul luării unei măsuri, Parchetul are obligaţia să-l audieze pe inculpat în prezenţa unui avocat. Eu cred că o presupusă nelegalitate săvârşită de mine nu poate fi soluţionată printr-o nelegalitate săvârşită de Parchet. Am dreptul la timpul necesar să înţeleg învinuirea, să am parte de apărare. În 40 de minute mi s-au adus la cunoştinţă o mulţime de acte. I-am spus doamnei procuror că nu înţeleg învinuirea care mi se aduce. Sunt doar două declaraţii ale unor persoane interesate să-şi revizuiască dosarele", a explicat Mircea Negulescu.La ieşirea din sediul Instanţei supreme, Negulescu a fost întrebat de plângerile penale depuse împotriva lui de Vlad şi Andreea Cosma."Fraţii Cosma mint, amândoi. Şi am să dovedesc acest lucru. Şi că toate declaraţiile pe care le dau ei acum sunt tocmai pentru a asigura (...) mă rog, nu mai contează (...) Am făcut o solicitare doamnei procuror să se sesizeze din oficiu împotriva lui Vlad Cosma pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, adică fals în înscrisuri sub semnătură privată, ultraj judiciar, pentru că două documente care sunt în dosarul respectiv, pe care eu doar le-am văzut în 2015, sunt ticluite de domnul Cosma în susţinerea acuzaţiei pe care o face acum, pentru că a aplicat o dată pe care eu nu am văzut-o în viaţa mea. Eu nu am văzut documentele în baza cărora sunt acuzat acum. În dosarul ăsta le-a ticluit, nu acelea pe care le-am văzut eu în 2015", a răspuns Negulescu.Întrebat dacă a avut o relaţie de iubire cu Andreea Cosma, Negulescu a spus: "Asta o să o spun unde trebuie".Pe 27 iulie, fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi fostul procuror Mircea Negulescu au fost puşi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, ei având interdicţia de a comunica între ei şi cu anumite persoane, de a exercita profesia de procuror şi de a deţine arme.Parchetul General susţine că, în anul 2015, Lucian Onea şi Mircea Negulescu au determinat prin constrângere un martor (Vlad Cosma - n.r.), ameninţându-l în mod direct că o vor inculpa pe sora acestuia (Andreea Cosma - n.r.), să întocmească în fals o sesizare pe un alt nume şi tabele/liste cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept "mită electorală". Documentele au fost expediate prin fax şi poştă din Chişinău la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti.Parchetul mai arată că, deşi ştia că probele sunt ticluite în mod mincinos de martor, Lucian Onea a solicitat Tribunalului Prahova arestarea preventivă a unui inculpat pentru infracţiunea de coruperea alegătorilor, prezentând instanţei, drept probe, documentele ticluite.