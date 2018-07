Anna Lesko s-a pozat topless în oglindă, iar fanii au jignit-o: “Oricât ai incerca să schimbi mentalitatea unei…”

23:10

Elena Băsescu și Cătălin Tomată au apărut pentru prima dată în public, după ce mezina fostului președinte Traian Băsescu a născut o fetiță perfect sănătoasă, în 4 iunie. (Promotiile zilei la monitoare) EBA a devenit, astfel, mămică pentru a treia oară. Ultima sarcină a lăsat însă anumite urme… În clipa de față, ex-europarlamentara este vizibil schimbată. […] The post Elena Băsescu și Cătălin Tomată, prima apariție la NUBA după ce mezina președintelui a născut! appeared first on Cancan.ro.