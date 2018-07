Baschet: NBA - LeBron James a transmis un mesaj de susţinere copiilor din oraşul său natal

Superstarul NBA LeBron James, noul component al echipei Los Angeles Lakers, a transmis un mesaj plin de susţinere copiilor din oraşele defavorizate, cum este cel din Akron (Ohio), unde baschetbalistul şi-a petrecut copilăria, informează cotidianul L'Equipe.În ciuda plecării sale de la Cleveland Cavaliers, LeBron James a promis că va fi întotdeauna alături de comunitatea din Akron, el inaugurând deja prima sa şcoală primară în oraş. Şcoala "I Promise School" şi-a deschis porţile pentru noul an şcolar pentru 240 de copii defavorizaţi din regiune.Foarte implicat în educaţie în regiunea sa natală în ultimii ani, LeBron James a ţinut să-i încurajeze pe elevi: "Prea puţin contează că aţi crescut în oraşe defavorizate, la fel ca mine care am crescut aici la Akron, în Ohio. Dar am avut şansa să mişc lucrurile, deci vreau ca toată lumea să ştie că aceşti copii vor avea întotdeauna şansa să reuşească la fel ca toţi ceilalţi".LeBron James, starul baschetului nord-american, a semnat un contract pe patru ani, în valoare de 154 milioane dolari, cu Los Angeles Lakers.Los Angeles Lakers, care a dominat NBA în anii '80, când i-a avut în rândurile sale pe Magic Johnson şi Kareem Abdul-Jabbar, iar apoi din nou la începutul anilor 2000, cu Kobe Bryant şi Shaquille O'Neal, a ratat calificarea în play-off în ultimii cinci ani.James, în vârstă de 33 de ani, fosta vedetă a lui Cleveland Cavaliers, va fi coleg cu o serie de tineri jucători promiţători, dar care nu au confirmat încă, printre care Lonzo Ball (20 ani), Kyle Kuzuma (22 ani) şi Josh Hart (23 ani). Aceştia vor fi înconjuraţi, însă, de o serie de veterani precum Rajon Rondo, Lance Stephenson şi McGee, care au acceptat să semneze contracte pe un an cu Lakers.AGERPRES (autor: Vlad Constantinescu, editor: Mihai Dragomir, editor online: Alexandru Cojocaru)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres