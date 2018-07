Un antrenor din Liga I, DESFIINȚAT: „Dacă îl angajam, îl dădeam AFARĂ în 50 de secunde”

12:00

A fost semnalată o campanie de phishing pe e-mail care vizează clientii Orange şi prin care se colectează datele de autentificare din aplicaţia My Orange, însă aceasta campanie nu este realizată şi trimisă de către Orange România. E-mailul trimis în cadrul acestei campanii are subiectul: Orange România îţi dăruieste 1000 de puncte Thank You, şi promite 1000 de puncte Thank You şi posibilitatea de a achiziţiona în termen de 24 de ore, din aplicaţia My Orange, un smartphone premium la un preţ special.