Gigantul bancar care a fost readus la viaţă de noul executiv: Profitul Standard Chartered a crescut cu 31%

Standard Chartered a anunţat astăzi că încasările din prima jumătate a anului cu o creştere de 31% la nivelul profitului, sub conducerea noului CEO William Winters, care încearcă să aplice diverse măsuri pentru a readuce profitabilitatea, potrivit South China Morning Post. Creditorul are sediul central în Londra însă mare parte din venituri sunt obţinute în Asia. Per total, Standard a obţinut un profit de 1,59 miliarde dolari în primele şase luni din 2018, în comparaţie cu 1,21 miliarde dolari î...

