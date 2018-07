Veşti proaste pentru şoferi: Guvernul pregăteşte o nouă taxă auto

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a declarat, marţi, că instituţia pe care o conduce nu are încă pregătită o taxă auto, deşi aceasta ar fi trebuit să fie gata la jumătatea acestui an. Potrivit ministrului, proiectul pentru o nouă taxă de poluare va fi gata până la sfârşitul acestui an.

