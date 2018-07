TOP 10 – cele mai cutremurătoare fotografii din istoria omenirii. Imaginile care te vor pune pe gânduri

10:20

O dramă uriașă s-a abătut asupra unei familii din comuna Deleni, județul Vaslui! Plecată la muncă în Italia, Manuela Damian a avut parte de o moarte teribilă. Ea a fost găsită fără suflare între șinele de tren, iar carabinierii încearcă acum să afle cum s-a produs decesul. Între timp, vestea tristă a ajuns în România, la […] The post O româncă a murit în Italia, iar trupul ei a fost găsit între șinele de tren. Familia nu are bani ca să o repatrieze appeared first on Cancan.ro.