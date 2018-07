Accident ca-n filmele de acțiune, la Târgu Jiu! Ce „cascadorie” a făcut șoferul (VIDEO)

14:10

Elevii care nu fac Sportul la scoala, fiind scutiti, vor trebuie sa invete sah. Hotararea a fost anuntata deja de ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, si va intra in vigoare in anul scolar ce urmeaza sa inceapa. Ramane de vazut, insa, cine vor fi profesorii care vor face sah cu copiii, dat fiind ca in acest moment sunt doar 2.500 de profesori pregatiti sa predea aceasta disciplina. Elevii scutiti la orele de educatie fizica si sport vor practica sahul conform unei hotarari a ministrului...