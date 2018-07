Margherita din Clejani, declarații după ce s-a spus că s-a despărțit de iubit: ”Ghicitoarea mi-a spus că nu o să am iubit niciodată”

12:30

Înscrieri pentru grădiniţă 2018. Reînscrierea copiilor care merg la grădiniță în acest an și care își doresc să o frecventeze și în anul școlar 2018-2019 a început pe 7 mai. A doua etapă a fost în perioada 25 iunie-20 iulie, dar mai urmează o a treia, cea pentru ajustări, în perioada 30 iulie-31 august, dedicată […]