Gianluca Vacchi, kiki challenge în costum de baie pentru femei și… tocuri

13:30

O româncă a devenit virală, după ce a apărut o filmare cu ea din ziua în care a îmbrăcat rochia de mireasă. Imaginile au fost surprinse la petrecere, în timp ce dansa alături de mai mulți invitați. Odată ce dai play la videoclip, vei observa cât de incendiară a fost atmosfera din ziua nunții a […] The post O mireasă fără dinți din România a ajuns virală. Într-o singură lună, filmulețul a fost văzut de peste 4 milioane de oameni appeared first on Cancan.ro.