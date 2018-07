Paul Stănescu o va înlocui pe Viorica Dăncilă la Palatul Victoria, cât timp premierul se află în concediu

18:50

Premii în valoare de 17 250 RON pentru cei care vor pune cele mai multe mormane de deșeuri pe hartă Pe 15 septembrie va avea loc o nouă Zi de Curățenie Națională "Let`s Do It, Romania!", care va reuni, la nivel internațional 150 de țări sub umbrela World Cleanup Day. Românii din toate județele sunt […]