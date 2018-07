Unde s-a dus Bianca Drăgușanu după ce a rămas fără emisiune

14:40

Untold va fi, în premieră, live și pe YouTube. Festivalul de muzică Untold, care se va desfășura în perioada 2 – 5 august la Cluj, a încheiat un parteneriat cu platforma YouTube, pentru a transmite live concertele de pe scena principală a festivalului. Transmisiunea se va face pe pagina de YouTube a festivalului. Anul acesta, […]