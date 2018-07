Dezinsecția în București. Apelul Gabrielei Firea către bucureșteni

11:50

Potrivit analizei citate, în al doilea trimestru din 2018, prețurile solicitate pentru locuințele disponibile spre vânzare în România (apartamente și case) s-au majorat, per ansamblu, cu 1,4% față de cele trei luni anterioare.Față de aceeași perioadă a anului trecut, așteptările actuale ale proprietarilor sunt cu 4,7% mai ridicate, în condițiile în care, în trimestrul al doilea din 2017, avansul anual al prețurilor ajungea la 13%.“Începând din a doua jumătate a anului trecut, ritmul de creștere a prețurilor proprietăților rezidențiale a încetinit din cauza volatilității cererii pe segmentul Prima Casă, din cauza scăderii ofertei de proprietăți existente, precum și numărului insuficient de locuințe nou-construite”, spune Adrian Erimescu, CEO Imobiliare.ro. Apetit temperat pentru achiziții Cererea pentru apartamente și case) a avut o evoluție anuală descendentă. Statisticile arată un declin de 5% la nivelul marilor centre regionale ale țării, în condițiile în care doar trei dintre acestea au consemnat, de fapt, scăderi, respectiv Constanța (-15%), București (-8%) și Brașov (-4%). Această tendință poate fi pusă pe seama evoluțiilor din domeniul creditării: dacă anul trecut mulți români s-au grăbit să acceseze un credit Prima Casă din pricina fondurilor limitate, în al doilea trimestru din 2018 lucrurile s-au mai domolit pe fondul creșterii susținute a indicelui ROBOR, unii dintre potențialii cumpărători preferând chiar să-și amâne decizia de achiziție. “Pentru prima dată în ultimii trei ani, am înregistrat o scădere a cererii în marile orașe: în comparație cu anul trecut au fost cu 5% mai puțini potențiali cumpărători. În trimestrul al doilea din 2018 a avut loc și un ușor recul al vânzărilor. Presiunile evidențiate mai sus au dus la o scădere anuală cu 1,3% a numărului de tranzacții, care au ajuns la 151.481. Pe fondul unei evoluții modeste a economiei în prima parte a acestui an, ne așteptăm pentru a doua jumătate din 2018 să aibă loc loc mai puține tranzacții la nivel național, în contextul stagnării creșterii prețurilor”, precizează Dorel Niță, Head of Data and Research în cadrul Imobiliare.ro. mai multe, pe Pro TV