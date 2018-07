Silviu Andrei, colegul de platou al lui Capatos, s-a dezbrăcat în club și…

15:50

Cum arată un „corp perfect?” Depinde pe cine întrebi şi din ce ţară este persoana respectivă. Un studiu nou arată că cel puțin în România tiparul femeii perfecte s-a schimbat puțin. În cadrul unui proiect au fost angajaţi 18 designeri din toată lumea (14 femei şi patru bărbaţi) pentru a realiza în Photoshop trupurile pe […] The post Cum arată femeia ideală din România? Are 66 de kilograme, părul lung și șaten appeared first on Cancan.ro.