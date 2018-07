RATB s-a răzgândit. Tramvaiele liniilor 16 și 21 ar putea întoarce din nou la la Sf. Gheorghe

20:10

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că în urma negocierilor contractelor cost-volum-rezultat pentru următoarea etapă, alți 13.000 pacienți cu hepatită C vor beneficia de tratamentul fără interferon care a vindecat până acum peste 99% dintre bolnavii tratați. ”În prima etapă a programului, au beneficiat de tratamentul fără interferon 5.800 de bolnavi cu hepatică C […] Post-ul CNAS: Alți 13.000 de pacienți cu hepatită C vor beneficia de tratament fără interferon apare prima dată în Libertatea.ro.