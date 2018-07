UPDATE Un avion cu 100 de persoane la bord s-a prăbuşit în Mexic; 85 de răniţi, niciun mort

20:00

Executivul irlandez va face demersuri pe lângă partidele politice din Irlanda de Nord pentru a face o nouă încercare, în cursul acestui an, pentru formarea unui nou guvern nord-irlandez în care puterile sunt împărţite (între unionişti şi naţionalişti, n.r.), a anunţat marţi premierul irlandez Leo Varadkar, transmite Reuters.''Avem intenţia ca, în toamna acestui an, să încercăm din nou să aducem împreună partidele din Irlanda de Nord'', a spus Varadkar într-o conferinţă de presă.Cea mai recentă astfel de încercare a eşuat la jumătatea lunii februarie a acestui an din cauza disputei privind drepturile vorbitorilor de limbă galică.''Cred că absenţa clarităţii asupra Brexit-ului face foarte dificil să avem această întâlnire în octombrie, dar cu siguranţă există şansa de a o avea până la finalul anului'', a adăugat şeful executivului irlandez.Începând din ianuarie 2017, Irlanda de Nord nu are un guvern delegat, ceea ce a sporit şansele plasării provinciei britanice sub administrarea directă a Londrei, pentru prima dată în ultimii zece ani.Principalul impediment în negocierile dintre formaţiunea naţionalistă Sinn Fein şi Partidul Democrat Unionist (DUP) este dezacordul cu privire la drepturile vorbitorilor de limbă galică.Londra s-a văzut nevoită să impună un buget privind Irlanda de Nord - primul pas către plasarea provinciei britanice sub administrarea directă a Londrei - întrucât până la 6 noiembrie anul trecut la Belfast nu a fost format un nou guvern în care puterile sunt împărţite.Acordul de pace din 1998, care a pus capăt violenţelor interconfesionale ce durau de 30 de ani în Irlanda de Nord, a instaurat un mod de guvernare comun între unionişti şi naţionalişti, însă demisia în ianuarie 2017 a vicepremierului Martin McGuinness a distrus coaliţia respectivă. În trecut, guvernarea din Irlanda de Nord a trebuit să fie suspendată în mai multe rânduri de către Londra, ultima oară în 2007.Irlanda a susţinut constant încheierea unui acord care ar permite ca provincia Irlanda de Nord, nu şi restul Regatului Unit, să rămână parte a uniunii vamale a UE după Brexit. Negociatorii UE şi cei britanici speră să ajungă la un acord final privind Brexit-ul. Retragerea efectivă a Marii Britanii din blocul comunitar este prevăzută pentru finalul lui martie 2019. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Irina Giurgiu)