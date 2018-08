04:10

Fenomenul astronomic caracteristic lunii august este curentului de meteori Perseide. Deşi activitatea sa începe în luna iulie (17) se întinde până spre sfârşitul lunii august (24), dar cel mai important este că faza maximă a curentului de meteori Perseide este în noaptea dintre 12-13 august. În acest an pot fi văzuţi până la 150 de meteori în noaptea de maxim, în condiţii ideale.Luna august este marcată în acest an şi de o eclipsa parţială de Soare, care are loc pe 11 august, ea nefiind vizibilă din ţara noastră. Poate fi observată din nord-estul Europei, din nord-vestul Asiei, din nordul Americii de Nord, din Oceanul Atlantic şi din zona Arctică, potrivit eclipse.gsfc.nasa.gov.Luna august este a opta lună a anului în calendarul Gregorian şi are 31 de zile. Ziua are 13 ore, iar noaptea are 11 ore.Romanii au dat numele August acestei luni, după împăratul roman Augustus, iniţial numită Sextilis, deoarece a fost a şasea lună în vechiul calendar roman (cu 30 de zile), ea devenind Augustus în anul al 8-lea d.Hr. În calendarul iulian a fost luna a opta prin adăugarea lunilor ianuarie şi februarie.Grecii numeau luna august Metageitnion. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTODate astrale exacteSoarele: la începutul lunii răsare la ora 06 h 02 m şi apune la ora 20 h 41 m, iar la sfârşitul lunii răsare la ora 06 h 37 m şi apune la ora 19 h 54 m.La data de 23 august se face trecerea în semnul zodiacal Fecioară.Fazele Lunii: 04 august - Luna la Ultimul Pătrar 21 h 18 m, 11 august - Lună Nouă (din această zi, Luna începe să crească) 12 h 58 m; 18 august - Luna la Primul Pătrar 10 h 49 m; 26 august - Lună Plină (din această zi, Luna începe să descrească) 14 h 56 m, potrivit site-ului www.astro-urseanu.ro.În tradiţia noastră populară, luna august se numeşte Măselar, Gustar, Secerar. Foto: (c) ADRIAN CUBA/AGERPRES FOTOCalendarul creştin al lunii august este dominat de postul Adormirii Maicii Domnului, între 1 şi 15 august (Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului), şi de sărbătorile Schimbarea la Faţă a Domnului pe 6 august şi Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul pe 29 august (zi de post).Pe 6 august, de Probejenie, care reprezintă în Calendarul popular hotarul dintre anotimpurile vară şi toamnă, femeile adună şi usucă plante şi fructe de leac, oamenii încetează cu scăldatul în râuri, iar călătoriile trebuie amânate din cauza pericolului de rătăcire.În dimineaţa zilei de Sfânta Maria Mare, pe 15 august, femeile credincioase merg la biserică cu fructe şi bucate alese, pe care le vor sluji şi le vor da de pomană, potrivit etnologului Ion Ghinoiu, în volumul ''Zile şi mituri. Calendarul ţăranului român'' (2000). De asemenea, există, în această zi, superstiţia conform căreia dacă înfloresc trandafirii, toamna va fi lungă.Între sărbătorile Sfânta Maria Mare (15 august) şi Sfânta Maria Mică (8 septembrie) este o perioadă favorabilă semănăturilor de toamnă, condiţiile de climă fiind optime pentru aceste activităţi.În luna august sărbătorim printre altele: Ziua tanchiştilor (1 august), Ziua internaţională a berii (3 august), Ziua minerului (6 august), Ziua internaţională a pisicii (8 august), Ziua internaţională a tineretului (12 august) Ziua internaţională a stângacilor (13 august), Ziua Marinei Române (15 august), Ziua mondială a fotografiei (19 august), Ziua medicinei militare (21 august), Ziua Limbii Române (31 august). AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Adrian Dădârlat)