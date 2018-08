FOTO. Vlad Chiricheș, naș pentru un fost coleg de la Pandurii. Mirii au avut parte de o lună de miere în Thailanda

17:30

Plecați în Veneția, în vacanța de vară, pentru celebrarea zilei de naștere a unor prieteni din afara țării, Prințul Paul și Prințesa Lia ai României au trecut prin momente dificile. Băiatul lor, micul prinț Carol Ferdinand, în vârsta de doar opt ani, a suferit un accident după ce a încercat să-și ajute prietenii rămași blocați […]