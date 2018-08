„Totul se USUCĂ”. Cod roșu de caniculă în Europa. Temperaturile sunt aproape de RECORDUL istoric

Temperaturi au variat, în Germania, între 30 şi 39 de grade, ceea ce înseamnă că ultima zi a lunii iulie a fost cea mai călduroasă de anul acesta, până acum. Iar maxima este cu doar un grad sub recodul istoric înregistrat în această ţară. Din cauza căldurii şi a secetei, navigaţia pe Elba a fost închisă. Nivelul fluviului este de doar 49 de centimetri şi va mai scădea, spun hidrologii. „Totul se usucă. Vedeți iarba de pe malul râului cum e toată îngălbenită. Nu mai e niciun petic de verdeață. Navele sunt blocate. Deci se vede că ne confruntăm cu un val de căldură extremă”, spune o localnică Dresda. Pe gheţarii celui mai înalt munte din Germania, turiştii poartă pantaloni scurţi. „E puțin vânt aici sus, dar tot poți să stai în pantaloni scurți dar să ai ceva cu mânecă lungă. Nu e frig. E minunat”, spune un turist. Nu mă așteptam să mai fie zăpadă, pentru că jos este atât de cald, dar e grozav! „Mâncăm înghețată, mergem la piscină sau stăm și ne relaxăm în grădină și muncim cât mai puțin posibil”, afirmă o localnică din Kitzingen, Bavaria. „E foarte mult de lucru. În fiecare zi trebuie să încarc și să descarc 600, 700 de navete. E foarte cald. Nu fac față la câtă apă am de livrat. Incredibil. Sper ca temperatura să înceapă să scadă și să am mai puține băuturi de încărcat și mai puțin de muncă”, mărturisește un bărbat care livrează apă. Valul de căldură și seceta prelungită au uscat culturile de pe suprafețe mari, mai ales în nord-estul Germaniei. „Nu am multe să vă spun, pot să vă arăt. Asta este ce a rămas dintr-o plantă care ar trebui să fie mult mai mare decât tot ce se vede pe câmp”, spune un fermier. Valul de căldură şi seceta au produs pagube importante deja pe zone întinse ale Europei: din Marea Britanie până în Polonia şi Scandinavia recoltele au de suferit.

