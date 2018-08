Toader a discutat cu Firea despre proiectul privind integrarea, în zona Esplanada, a Cartierului pentru Justiţie

10:30

Actriţa Glenn Close, nominalizată de şase ori la premiile Oscar, porneşte ca favorită la statuia aurită pentru rolul său din filmul 'The Wife', o dramă care, în opinia sa "se potriveşte perfect cu mişcarea 'Me Too', relatează EFE.După 40 de ani de căsătorie, Joan şi scriitorul Joe Castleman (interpretaţi de Close şi Jonathan Pryce) par perfecţi unul pentru celălalt, însă un telefon neprevăzut informând cuplul că soţul a câştigat premiul Nobel pentru Literatură este detonatorul unei crize a ceva ce pare să afecteze de mult timp soţia."Îmi amintesc că mi-a parvenit scenariul acum şase ani prin impresarul meu", a spus venerabila actriţă americană la o întâlnire cu un grup restrâns de jurnalişti."L-am citit repede şi am ştiut imediat că mi se potriveşte rolul". A fost ceva instinctiv pentru mine, deşi pătrundeam într-un teritoriu nou. Nu am avut îndoieli, am spus da, deşi personajul îmi suscita unele semne de întrebare", a precizat ea.Filmul prezintă sacrificiile pe care a fost nevoită să le facă soţia, care dorea să devină scriitoare, pentru a face să funcţioneze căsătoria lor - care sfârşeşte prin a deveni toxică - şi deciziile care au afectat profund relaţia lor de cuplu, începând cu propriul lor fiu."Mă intriga, de exemplu, de ce nu l-a părăsit? Am lucrat mult cu regizorul pentru a cunoaşte cu adevărat personalitatea eroinei şi a afla exact cele întâmplate. Este o relaţie care evoluează. La început, în tinereţe, sunt îndrăgostiţi nebuneşte", a explicat actriţa."Iar acest lucru o determină pe ea să accepte situaţii care nu sunt pe placul său. Însă cred că toţi cei care suntem căsătoriţi cunoaştem peste măsură sacrificiile care se fac pentru persoana de care eşti îndrăgostit", adaugă ea.Filmul, în regia suedezului Björn Runge, se bazează pe un scenariu scris de Jane Anderson şi este o adaptare a romanului lui Meg Wolitzer.În film, Joe este considerat unul din marii romancieri americani actuali, în timp ce soţia sa este cea care face mari eforturi intelectuale şi diplomatice pentru a se asigura că tot ceea ce îl înconjoară pe soţul ei funcţionează la perfecţie.Filmul, a cărui acţiune se desfăşoară în 1993, face o incursiune în trecut pentru a explica relaţia lor încă de la început, la finele anilor 1950 (rolurile sunt interpretate în tinereţe de Harry Lloyd şi Annie Starke, fiica lui Close în viaţa reală), şi cum se aşează bazele unei relaţii cu multe secrete de alcov.Iar aceste tabuuri ameninţă să iasă la lumină în faţa insistenţelor unui ziarist (Christian Slatar) care intenţionează să scrie o biografie a lui Castleman, o situaţie care îi permite lui Close să ofere un recital actoricesc cu simpla ei privire."Să spui totul fără să foloseşti cuvinte... Asta facem noi. Ne folosim imaginaţia, ne transpunem în context şi încercăm să obţinem o reacţie reală. Björn a ştiut să capteze la perfecţie aceste momente. Nu i-a scăpat nimic", asigură Glenn Close.Fără să intre în detaliile intrigii, echipa de filmare notează că pelicula a beneficiat de "o coincidenţă magică" prin faptul că va fi lansată pe 17 august, în plină efervescenţă a mişcării 'Me Too'.Filmul se potriveşte perfect cu această mişcare de emancipare, asigură Close."Stelele s-au aliniat pentru noi, a fost ceva cu adevărat minunat, spune şi Annie Starke. "Este un film cu adevărat potrivit acestei epoci. Cred că ambele sexe vor înţelege mesajul", a precizat tânăra actriţă.Este vorba de un proiect la care se lucrează de 14 ani pentru că niciun studio nu a vrut să mizeze pe o protagonistă feminină, a comentat şi Jane Anderson, scenarista filmului."Filmările s-au încheiat în urmă cu 18 luni, când mişcarea 'Me Too' încă nu se închegase. Presupun că lucrurile se întâmplă atunci când sunt menite să se întâmple. Acum povestea va avea o altă rezonanţă", a conchis ea.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)