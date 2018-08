Avertizări COD GALBEN de furtuni. Vezi zonele vizate de alerte meteorologice

10:10

Siomona Halep este numarul 1 WTA si detinatoarea trofeului la Roland Garros, performante ce atrag si castiguri pe masura. Cu aproape 30 de milioane de dolari castigati in total in cariera din tenis, Simona Halep isi investeste banii in afaceri imobiliare si turism. Citește mai departe...