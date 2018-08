ŞTIRILE AMIEZII BUCUREŞTI - 1 AUGUST

13:30

Românii îşi doresc să investească într-o afacere dacă ar avea bani, aproape la fel de mult cât îşi doresc achiziţia unei case sau a unui teren, iar dorinţa de a deveni antreprenor există la nivelul întregii ţări, chiar dacă Bucureştiul este puţin în faţa regiunilor, cu o pondere de 46,3%, susţine Lucian Anghel, preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti (BVB)."Conform unor studii din România, la întrebarea ce aţi face dacă aţi avea 100.000 de euro în plus, pentru mine a fost o surpriză plăcută să văd că, aproape la acelaşi nivel cu achiziţia unei case, a unui teren, renovare sau îmbunătăţirea spaţiului locativ, cam la acelaşi nivel sau undeva foarte puţin sub se află intenţia de a investi într-o afacere. Deci mulţi români îşi doresc să investească într-o afacere. Ceea ce este un lucru foarte bun, există această dorinţă dacă ar avea bani", a precizat, miercuri, Lucian Anghel, la Forumul Antreprenorilor Made in Romania - Cum să devii un antreprenor de succes.Acesta afirmă că şi în cazul sondării dorinţei de deveni antreprenori la nivel de regiuni, rezultatele studiului au arătat diferenţe foarte mici între acestea, chiar dacă Bucureştiul este puţin peste."În cadrul aceluiaşi studiu s-a sondat dorinţa de a deveni antreprenor. Şi într-adevăr a fost o altă surpriză foarte plăcută şi interesantă: faptul că la nivelul întregii ţări nu doar Bucureşti, care este puţin în faţa altor regiuni, există dorinţa de a fi antreprenor. Bucureşti are 46,3%, Muntenia - Dobrogea - 45,6%, Transilvania - Maramureş - 44,7%, Moldova - Bucovina - 44,4%. Diferenţele nu sunt mari, iar dorinţa de a fi antreprenor există la nivelul întregii ţări. Evident avem nevoie de know-how, de finanţare, încredere, tenacitate. Sunt foarte multe lucruri pe care antreprenorii ar trebui să le deţină", a spus Anghel.Citând acelaşi studiu, preşedintele CA al BVB a precizat că una dintre barierele existente în România pe acest segment ar fi lipsa exemplelor de succes, în condiţiile în care se vorbeşte mai mult de falimente şi insolvenţe."Tot acest studiu a arătat care sunt barierele, sunt o serie de bariere funcţionale, emoţionale (...) Aş menţiona lipsa exemplelor de succes. Antreprenorii au dorinţa de a deveni antreprenori, dar din păcate în România de prea multe ori vorbim de exemple de falimente şi insolvenţe. Nu spunem că nu există aceste lucruri, există, dar există şi această senzaţie: cam nimeni nu are succes. Exemplele de succes foarte rar se întâlnesc în media. Asta am încercat să aducem aici, exemple de antreprenori români de foarte mare succes. Întotdeauna când îi ascult şi văd ce au realizat am un sentiment de mândrie că sunt român. Sunt astfel de afaceri care sunt realizate în România cu inteligenţa românească, cu capital românesc, se creează locuri de muncă, se creează valoare adăugată, ne creşte avuţia naţională, cu toţii vom trăi mai bine dacă vom avea cât mai multe poveşti de succes. Acesta este şi rolul Bursei de Valori Bucureşti, încercăm să intermediem între cei care au nevoie de bani şi investitorii care investesc şi care ar putea să finanţeze o parte din aceste business-uri", a explicat Anghel.Preşedintele BVB a menţionat că randamentul investiţiei la bursă în primele 7 luni ale anului pe indicele principal BET, incluzând şi dividendele, a fost de 11,4%, ceea ce înseamnă că "investitorii au fost remuneraţi consistent peste dobânda bancară şi peste inflaţie"."Din punct de vedere al investitorilor în primele 7 luni randamentul investiţiei la bursă într-un coş de acţiuni, şi aici este indicele principal BET, incluzând dividendele, a fost de 11,4%.. Deci, pentru cei care au investit de la începutul anului până la 31 iulie, randamentul este, credem noi, extrem, extrem de bun, deşi de multe ori se creează această impresie: cei care investesc la bursă pierd bani. Evident există riscuri. Prin proiecte noastre de educaţie financiară încercăm să facem diferenţa între un depozit şi o investiţie, dar din nou bursa a performat foarte bine. Evident, nicăieri în lume nu toate acţiunile cresc, unele cresc altele scad, dar pe total la noi a fost o creştere de 11,4%. Investitorii au găsit valoarea adăugată, au fost remuneraţi consistent peste dobânda bancară şi peste inflaţie, iar acest proiect Made in Romania a încercat să pună reflectoarele pe companii care au potenţial de creştere fantastică", a adăugat Anghel.Nu în ultimul rând, preşedintele CA al BVB a făcut un apel către antreprenori de a folosi piaţa Aero de la BVB, destul de puţin cunoscută, pentru că aduce beneficii extrem de mari pentru dezvoltarea unei afaceri."Piaţa Aero este destul puţin cunoscută. În urmă cu câţiva ani un antreprenor din Italia care a listat o companie pe piaţa Aero îmi spunea ceva de genul, voi românii nu ştiţi ce aveţi aici în România, ca să fac o tranzacţie similară m-ar fi costat în Italia cel puţin jumătate de milion de euro să-mi listez compania pe piaţa echivalentă pieţei Aero din România. Aici discutăm de câteva mii de euro, costurile de a te lista, iar beneficiile sunt mult mai mari. Nu discutăm doar de marketingul pe care îl obţineţi prin listare. Aveţi la dispoziţie acest instrument, să aflaţi cât mai multe despre acest instrument şi să-l folosiţi la momentul oportun cu scopul de a dezvolta business-ul", a mai spus Lucian Anghel.Bursa de Valori Bucureşti (BVB) organizează miercuri Forumul Antreprenorilor Made in Romania - Cum să devii un antreprenor de succes, iar antreprenorii care au construit FAN Courier, Farmec, Bittnet şi Qualitance sunt printre principalii speakeri ai acestui forum.Forumul vine după succesul Bucharest Entrepreneurship Forum (martie 2017) şi al celor două ediţii ale Made in Romania: Liga BVB (din 2017 şi 2018) şi, totodată, face parte din seria de activităţi demarate de Bursa de Valori Bucureşti pentru promovarea antreprenoriatului romanesc, care din acest an se derulează sub umbrela 'Made in Romania'.În ultimii ani, BVB s-a concentrat pe dezvoltarea mediului de afaceri local, bazându-se pe o strânsă colaborare cu antreprenorii, investitorii instituţionali şi individuali, precum şi cu ceilalţi actori ai pieţei de capital, iar Made in Romania rămâne vârful de lance al iniţiativelor BVB adresate antreprenorilor. În cele două ediţii ale programului Made in Romania peste 300 de companii care au o contribuţie semnificativă în economia României, unele dintre acestea având chiar perspective de a deveni campioni regionali, mai ales că o parte dintre ele au început deja să se extindă şi peste hotare.AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Anda Badea)