Duşa, întâlnire cu o delegaţie parlamentară japoneză - a subliniat caracterul exclusiv defensiv al sistemului de la Deveselu

15:00

Nouă artişti vor concerta pentru prima dată în România pe scena celei de a opta ediţii a Festivalului Summer Well, care se va desfăşura în perioada 10 - 12 august pe domeniul Ştirbey din Buftea, informează un comunicat al organizatorilor, transmis miercuri AGERPRES.Aceştia sunt: Justice, The Kooks, Kodaline, Cigarettes After Sex, Sofi Tukker, Oscar and the Wolf, Tom Grennan, HMLTD şi Isaac Gracie. Lor li se alătură nume mari ale scenei muzicale internaţionale - Bastille, Kodaline, care vor concerta live pe scena principală a Summer Well.Festivalul Summer Well îşi deschide porţile pe 10 august cu un concert al Orchestrei Simfonice Bucureşti, care interpretează într-o manieră clasică cele mai cunoscute piese ale artiştilor ce vor urca pe scenă în cele două zile ale evenimentului.Tot în prima zi organizatorii prezintă noul concept Night Picnic, în cadrul căruia va fi oferit publicului, în premieră în România, proiectul muzical Rhye.Ziua de 11 august va fi deschisă de Tom Grennan, cântăreţ şi compozitor britanic, devenit cunoscut în urma colaborării cu trupa Chase & Status pe piesa "All Goes Wrong".Fanii festivalului îi vor mai putea vedea pe 11 august pe belgianul Oscar and the Wolf, trupa americană Cigarettes After Sex, irlandezii de la Kodaline şi duo-ul electro Justice.Ultima zi de Summer Well va fi deschisă de Isaac Gracie, după care va concerta trupa britanică HMLTD. Duo-ul american Sofi Tukker va aduce în atenţia spectatorilor stilul jungle pop, inspirat din muzica house a anilor '90, urmat de britanicii de la The Kooks şi cea mai aşteptată trupă a serii - Bastille - una dintre cele mai iubite trupe indie rock la nivel mondial.Tot în ultima zi, noua scenă a festivalului, Red Bull Music, va găzdui o producţie specială - proiectul Culese din Cartier prezintă #TOTSATU' - şi un mix eclectic de artişti. Proiectul Culese din Cartier prezintă #TOTSATU' îi reuneşte pe Subcarpaţi, Cred Că Sunt Extraterestru, Fraţii Grimme, Fantome, Basska, Argatu' şi Moş Martin, Celula de Criză şi Hanu' cu Bragă.Partea internaţională este reprezentată de Lady Leshurr, producător şi interpret, ce domină scena de rap britanică.Porţile Summer Well 2018 se vor deschide, pe 11 şi 12 august, la ora 12,00. Pe 10 august, cu ocazia Night Picnic, accesul se va permite începând cu ora 18,00.Preţul unui abonament este de 315 lei până pe data de 9 august (inclusiv) şi 355 de lei în zilele festivalului. Abonamente şi bilete de o zi pentru festival se găsesc în Orange shops şi online pe www.summerwell.ro. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Simona Aruştei)