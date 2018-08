China ar putea apela la patru arme PUTERNICE pentru a ataca SUA comercial

SUA şi China, cele mai mari economii din lume, au ameninţat că vor continua să îşi impună taxe pentru produse, în contextul unei escaladări a conflictului ce nu dă semne de relaxare.Confruntările se produc într-un moment de incertitudine în privinţa negocierilor nucleare dintre SUA şi Coreea de Nord şi, în acest context, Donald Trump a atribuit stagnarea acestora Chinei, principalul aliat al regimului nord coreean.'Sunt taxele vamale doar vârful icebergului? Care sunt armele pe care le are Xi Jinping pentru a-l confrunta pe Trump, în afară de taxe?', întreabă BBC Mundo.1. Complicarea 'vieţii' companiilor din SUADacă este vorba despre îngreunarea vieţii unei companii, acest lucru poate fi făcut pe mai multe căi, cum ar fi, de exemplu, crearea de dificultăţi la vamă, complicarea reglementărilor, creşterea costurilor.'China are istorie în privinţa acestui tip de comportament şi este clar o preocupare pentru afacerile americane', a declarat pentru BBC Mundo Mary Lovely, profesor de Economie la Universitatea Siracusa şi cercetător la Peterson Institute for International Economics.'Deşi a existat o serie de rapoarte privind acest tip de bariere împotriva firmelor americane, nu există motive să credem că acest lucru se va întâmpla la scară largă, cel puţin nu deocamdată. Pentru ambele părţi utilizarea unor strategii non-taxe are un mare cost', a explicat Lovely, adăugând că 'astfel de măsuri reduc probabilitatea ca exportatorii să facă investiţiile necesare pentru pieţele din SUA şi China'.Totodată, 'reduc concurenţa, cresc preţurile şi diminuează opţiunile consumatorilor'.'China este focusată pe încercarea de a izola Statele Unite, mai mult decât pe modificarea cursului de schimb sau hărţuirea investitorilor străini', a adăugat ea.2. Izolarea SUAChina ar putea încerca să câştige timp. În contextul în care Xi Jinping are planuri de a rămâne la putere, nu există presiune din partea altor contracandidaţi de a obţine rezultate imediate. Se poate mişca mai lent, consolidând alianţe comerciale cu alţi parteneri, în încercarea de a izola SUA.Aşa s-ar explica în parte, consideră analiştii, apropierea Beijingului de Europa, alte ţări asiatice şi America Latină. Ar putea, inclusiv, să adere la Acordul Transpacific de Cooperare Economică, din care Washingtonul s-a retras, printre alte opţiuni de asociere comercială.Şi, deoarece Trump a intrat în dispute comerciale cu Uniunea Europeană, Canada şi Mexic, Beijingul priveşte cu interes posibilitatea de a deschide noi acorduri.3. Devalorizarea yuanuluiÎn cazul în care China va decide să lanseze un atac frontal, şi-ar putea devaloriza moneda, dar aceasta este o decizie foarte dificil de luat.O serie de analişti consideră că un război valutar are efecte rapide şi mai eficiente, însă mulţi consideră că s-ar putea transforma într-o armă cu două tăişuri.'China poate să injecteze bani în economia sa pentru a-şi sprijini companiile sau poate îşi poate devaloriza moneda', a declarat, pentru BBC Mundo, Bryan Borzykowski, expert în investiţii, finanţe personale şi afaceri.'Cred că armele comerciale chineze pot să provoace mai multe daune. Întrebarea este dacă realmente le vor utiliza', a spus Borzykowski.În cazul în care yuanul se depreciază, taxele vor avea un impact mai mic iar SUA vor trebui să crească nivelul de impozitare impus produselor din China. Şi astfel disputa escaladează.4. Renunţarea la achiziţionarea de titluri de statDeşi titlurile de stat sunt o investiţie sigură, dacă Guvernul chinez va fi pus sub presiune ar putea vinde o parte din titlurile pe care le deţine sau ar putea bloca achiziţia unora noi. Aceasta va avea un puternic impact asupra economiei SUA, dar, de asemenea, va avea efecte şi asupra Beijingului.În cazul în care China 'va inunda' piaţa cu acele titluri, va scădea preţul. Şi clar, va scădea şi valoarea titlurilor deţinute de China şi nu există o alternativă atât de sigură de investiţii în altă parte, spun analiştii. Cu toate problemele pe care o astfel de măsură le poate declanşa, această 'armă' ar fi una dintre cele mai dăunătoare.O serie de experţi nu văd însă viabilă opţiunea utilizării altor arme în afară de taxe din partea Chinei.'China este mult mai vulnerabilă într-un război comercial faţă de SUA. Economia americană este mult mai mare şi este la ani lumină distanţă în ceea ce priveşte eficienţa', a declarat, pentru BBC Mundo, Scott Kennedy, director al Proiectului privind Afacerile în China şi Economia Politică la Center for Strategic & International Studies din Washington.'China nu poate crea o criză financiară vânzând titluri de stat americane. Dacă Beijingul o va face, Statele Unite vor răspunde imediat cu tarife mai mari pentru a compensa', a spus Kennedy, adăugând că, deşi, efectiv, Beijingul ar putea face viaţa mai grea companiilor americane, ar fi vorba doar de cazuri izolate.Pe de altă parte, potrivit câştigătorului Premiului Nobel pentru Economie, Joseph Stiglitz, China se află 'într-o poziţie mai bună pentru a rezista la furtună'.'Are uneltele şi resursele pentru a-i ajuta pe cei care vor fi serios afectaţi de consecinţele unui război comercial. China are peste 3.000 miliarde dolari rezerve pentru a-i sprijini pe cei afectaţi', a subliniat Stiglitz. AGERPRES

