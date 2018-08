MONITORUL APĂRĂRII | Facebook a eliminat conturi ruse implicate în acţiuni de influenţă politică în SUA

13:00

Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din punct de vedere al capitalizării de piaţă, a scăzut cu 5,3% în ultimele 24 de ore, tranzacţionându-se miercuri la ora 13.00 la 7.630 de dolari per monedă, la o capitalizare de piaţă de 131,17 miliarde de dolari, potrivit platformei coinmarketcap.com. City AM scrie că bitcoin ar fi putut să scadă din cauza neîncrederii generate de FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix şi Google), care au livrat rezultate în jurul aşteptărilor sau sub acestea şi au generat...