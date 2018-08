Croatul Luka Modric, dorit de Inter Milano

15:50

În mijlocul Bucureștiului, într-o zi cu soare fierbinte, platforma de surprize I wonder a pus la cale o ședință foto „ca în filme”. Ținute de designer, machiaj de star de cinema și produse de hairstyling, totul în studioul unui super-fotograf, pregătit să pună în valoare expresivitatea unei adolescente. Maria (16 ani în curând) are vârsta […] Post-ul I wonder – visele de adolescent salvează copii apare prima dată în Libertatea.ro.