Fotbal: Neymar ar fi primit 225.000 euro ca să-şi ceară scuze

17:30

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, a prezentat miercuri o serie de realizări înregistrate în primele sale 6 luni de mandat, dar a admis că sportul se confruntă cu probleme multiple care nu pot fi rezolvate prea curând, inclusiv construcţia unei săli polivalente în Capitală.''În momentul în care am preluat acest minister, am spus de la bun început că acest minister nu este atât de uşor precum pare din exterior. Sunt foarte multe probleme, acumulate de-a lungul anilor. Acestea trebuie luate pe rând, unele le poţi rezolva mai repede, altele într-o perioadă mai lungă de timp'', a declarat Ioana Bran, cu prilejul conferinţei de presă de la sediul MTS.O nouă sală polivalentă în Capitală este una din problemele majore rămase nesoluţionate în ultimii ani.''Sunt foarte multe probleme acumulate de-a lungul anilor, printre care şi necesitatea precum o gură de aer a unei săli polivalente în Bucureşti. Din păcate, MTS nu are capacitatea financiară de a construi o astfel de sală polivalentă. În general, construcţiile mari se realizează prin CNI, compania se axează şi pe construcţia de săli de sport, patinatoare, baze sportive. Acest demers se poate face de către noi sau de către o primărie, în speţă Primăria Generală a Capitalei, printr-o notă de oportunitate. În momentul de faţă nu am făcut-o, se lucrează la ea, ca atare nu pot să spun că este o realizare'', a spus ministrul.Ioana Bran a apreciat că sportul se bucură de susţinere în guvern, prin prisma faptului că premierul Viorica Dăncilă l-a numit în rolul de consilier onorific pe fostul internaţional Gheorghe Popescu: ''Nu am cum să răspund în numele altcuiva, dar faptul că doamna prim-ministru şi-a luat un consilier onorific pe probleme de sport, pe dl Gică Popescu, cred că spune suficient de multe şi arată importanţa pe care dumneaei o acordă sportului''.Tenisul va rămâne fără finanţare până la o decizie judecătorească definitivă în privinţa legalităţii actualei conduceri a FR de Tenis.''În 2017, a apărut o problemă de natură juridică între MTS şi FR de Tenis, iar finanţarea a fost sistată către FR de Tenis. În momentul de faţă această problemă se află pe masa organelor legiuitoare, încă nu avem o hotărâte definitivă şi irevocabilă, ca atare anul acesta în continuare nu am putut semna un contract de finanţare cu FR de Tenis. Din păcate, din cauza acestor probleme juridice care există între MTS şi FRT, sportivii sunt cei care au de suferit. Este o situaţie care ne dorim să se clarifice cât se poate de repede. Nici MTS şi nici FRT nu mai decid ce se întâmplă, va decide tribunalul şi instanţele competente. Eu îmi doresc să avem o decizie cât se poate de repede pentru a putea începe iarăşi finanţarea acestei federaţii. Din cauza acestui litigiu, MTS nu are cu cine să semneze un contract de finanţare. În momentul în care va exista un preşedinte trecut în registrul sportiv la tribunal, atunci se va putea încheia un contract de finanţare. Până atunci, nici un leu'', a afirmat Ioana Bran.Ministrul a vorbit despre programele implementate pentru încurajarea sportului de masă în acest an: ''Programul ''România în Mişcare'' vine în sprijinul acestui demers, de a încuraja sportul de masă, de asemenea ar fi nevoie de o campanie de conştientizare a efectului de a nu face sport. Când spun sport nu mă refer la sport de performanţă sau un sport anume, ci anume o activitate fizică şi ce impact are asupra organismului un corp care face activitate fizică, care face mişcare şi cum te dezvoltă fizic şi psihic acest lucru. Primul subprogram se desfăşoară în această lună şi este vorba de finanţarea structurilor sportive din judeţe. Subprogramul 2 care va fi la nivel de judeţ şi subprogramul 3 care va urca la nivel naţional se vor desfăşura în luna octombrie''.Realizările menţionate în această perioadă pe partea sportului, printre altele construcţia a 400 de baze sportive, distribuite uniform la nivel naţional, continuarea Programului ''România în Mişcare'', a Programului ''Campionii României", încheierea a 63 de contracte de finanţare cu federaţiile sportive naţionale, înfiinţarea a două noi complexuri sportive naţionale, la Baia Mare şi Bucureşti, primele realizate după 18 ani, onorarea premierilor restanţă din perioada 2015-2017, organizarea a 64 de competiţii sportive internaţionale, modificarea unor norme financiare pentru activitatea sportivă care permit creşterea veniturilor, premierilor, primelor şi indemnizaţiilor sportivilor şi antrenorilor, modificări ale Legii 69/2000, privind bazele sportive şi finanţarea federaţiilor sportive, avizarea Memorandului privind descentralizarea de la nivel central la nivel local în domeniul tineretului şi sportului.AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Irina Giurgiu)