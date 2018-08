Alertă maximă! Bani falși, puși în circulație în România! Percheziții și rețineri

14:30

În această după-amiază a fost dezvăluită informația potrivit căreia Andreea Mantea va prezenta emisiunea “Te vreau lângă mine” în locul Biancăi Drăgușanu, iar la nicio jumătate de oră distanță, focoasa brunetă a făcut publică o fotografie însoțită de un mesaj emoționant. Fanii s-au bucurat enorm pentru vedetă. Ce a postat pe Facebook Andreea Mantea,după ce […] The post Ce a postat pe Facebook Andreea Mantea, după ce s-a aflat că o înlocuiește pe Bianca Drăgușanu la emisiunea “Te vreau lângă mine” appeared first on Cancan.ro.