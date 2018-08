Alarmant ce au găsit cercetătorii! Fenomenul care va ucide oamenii pe capete în viitorul apropiat

15:40

Rugăciunea reprezintă o comunicare personală cu Dumnezeu și, indiferent că oamenii aleg să rostească unele rugi vechi, transmise din generație în generație de mai bine de 2.000 de ani sau unele personalizate… se roagă așa cum simt, Divinitatea primește întotdeauna mesajul. Însă, așa cum spun toți preoții, Dumnezeu decide ce e mai bine pentru fiecare, […]