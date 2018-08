Urs Herren: Sunt fascinat de această iniţiativă, Academia Sighişoara, care a ajuns la 25 de ani de existenţă

21:10

Ce înseamnă să fii antreprenor, care este portretul robot al unui antreprenor, construirea unei bune reputaţii, impactul tehnologiei asupra vieţii unei companii, răbdarea şi încrederea în propriile idei de afaceri ca principale fundamente ale succesului sunt doar câteva dintre noţiunile împărtăşite antreprenorilor de către Ioana Tănase, executive director Corporate Finance la BCR, în cadrul Forumului Antreprenorilor Made in Romania - Cum să devii un antreprenor de succes, organizat miercuri de Bursa de Valori Bucureşti."În general, antreprenorii deţin un apetit de a-şi asuma riscuri peste medie, aproape mai mare decât normalul şi reuşesc să găsească soluţii în situaţii dificile, perseverează pe un business plan, deşi există întotdeauna şi soluţia de a sta la un job full-time, undeva într-o corporaţie. Rareori îşi găsesc răgazul de a sta şi a se întreba cum au reuşit să ajungă până acolo. Care este portretul robot al unui antreprenor? Mai puţin de 1% dintre ei provin din familii foarte bogate sau foarte sărace. Cei mai mulţi şi-au început primul business în jurul vârstei de patruzeci de ani, care aveau deja un copil, 44%, şi mai mult de unul, 70% erau căsătoriţi, 95% erau studenţii unei facultăţi, 47% aveau şi studii post-universitare. Funcţionează un virus în serie, ei au cel puţin două trei business-uri nu doar unul, odată ce încep pe această cărare", a subliniat Ioana Tănase.Dacă sunt întrebaţi care este motivul pentru care au ales să fie antreprenori, cei mai mulţi vorbesc despre dorinţa de a crea o avuţie."Nu e ruşine, e normal, e firesc. O altă mare parte dintre ei spun că sunt bântuiţi de o nelinişte de business, îşi doresc să facă ceva cu o idee de afaceri care le-a venit la un moment şi vor să o pună în practică. O altă parte dintre ei au o cultură de start-up, iar cea mai mică parte dintre ei sunt cei care nu au reuşit să îşi găsească un job", explică reprezentantul BCR.În strânsă legătură cu ideea de antreprenor, Ioana Tănase a vorbit şi despre ideea mai nou apărută, de intraprenor."Intraprenorii sunt antreprenorii care lucrează într-o corporaţie, îmbolnăviţi de acelaşi virus, care vorbesc cu aceeaşi pasiune, muncesc ore lungi, doar că sunt în corporaţii, încearcă să mişte lucrul. Drive-ul lor este inovaţia. Este foarte important pentru companiile mari să îşi descopere aceşti oameni, aceste talente, ei caută la creşterea firmei, aduc plusvaloare. Dacă vorbim despre cifre, ei nu sunt foarte mulţi, doar 5% din angajaţii unei companii sunt inovatori, 0,5% au abilităţi de intraprenori şi foarte, foarte puţini pot să îţi ducă business-ul la nivelul următor", a spus Tănase.Ea susţine că un lucru foarte important este şi reputaţia."Să nu uitam că foarte multe eforturi sunt puse în construirea unei reputaţii bune, dar cu o singură greşeală putem să o pierdem. În ziua de azi vorbim din ce în ce mai mult despre faptul că reputaţia s-a transferat în mediul online. Este foarte uşor pentru orice percepţie negativă, orice inadvertenţă să devină viral în domeniul internetului. Nu avem voie să facem greşeli sau, atunci când le facem, trebuie să luăm măsuri pentru a redresa contentul nefavorabil. Cea mai mare companie de taxi din lume nu deţine niciun autoturism, facebook nu creează niciun content, cel mai mare retailer din lume nu are niciun fel de stoc, iar furnizorul numărul 1 de spaţii de cazare nu are niciun fel de proprietate. Atenţie la reputaţia digitală! Sunt motoare de căutare, site-uri cu informaţii de pe care se poate afla orice şi oricând", a transmis Tănase antreprenorilor prezenţi la eveniment.În opinia sa, evoluţia tehnologică a făcut ca viaţa unor companii de pe bursa americană să devină dramatic de scurtă, în jur de 15 ani, comparativ cu perioada când a fost aplicat prima oară indicele bursier."Erau companii care stăteau 67 de ani, în medie; acum doar 15 ani. Iată un exemplu: o companie înfiinţată cu mulţi ani în urmă, care pe parcursul secolului XX a ţinut cap de afiş pe tot ceea ce înseamnă film fotografic, odată cu revoluţia digitală a ajuns să îşi ceară falimentul. În ultimii 10 ani vorbim de o evoluţie a companiilor mari din punct de vedere al capitalizării bursiere în care nu cred că cifrele sunt extrem de relevante. În 2008, era cât de cât o oarecare variaţie a companiilor prezente pe bursă, dar acum tehnologia predomină", a explicat ea.Un exemplu elocvent al influenţei tehnologiei în viaţa oamenilor, prezentat de Ioana Tănase antreprenorilor: "Suntem 7,6 miliarde de oameni pe planetă, conturi individuale de conexiuni mobil 5,l miliarde, conexiuni mobil inclusiv machine to machine 8,8 miliarde şi doar 4,5 miliarde de periuţe de dinţi".Studiile arată că, în medie, dacă pierdem portofelul, ne trebuie 26 de ore să raportăm acest fapt, însă dacă pierdem telefonul o facem în 68 de minute."În SUA, 91% dintre oameni au telefonul la îndemână, 24/7, non-stop. În România, cred că procentul este mai mare, dar îmi pare rău că nu am avut de unde să iau informaţii. Cum a arătat un minut de internet în anul 2017? 900.000 de login pe Facebook. Pe Netflix, într-un minut s-au urmărit 70.000 de ore de content. Cam aşa arată lumea noastră de astăzi. Este o îndrăgostire a lumii de tot ceea ce înseamnă mediu digital. Şi pentru bănci totul se schimbă. Practic, toată lumea îşi redefineşte modelul de business şi existenţa. Revoluţia tehnologică trebuie gândită şi planificată, trebuie făcuţi paşi cu grijă şi atenţie. Este important cum abordăm acest subiect", le-a spus ea antreprenorilor.De unde vin fundamentele succesului? Este foarte important leadership-ul, consideră Tănase. Studiile arată că între 7 şi 25% din tot ce înseamnă perfomanţa unei companii, mai ales dacă este una mai mică, vine din modul în care arată calitatea executivului."Putem să ne creăm în 20 de ani o reputaţie şi să o distrugem într-o secundă", a atras atenţia Ioana Tănase.Ea a oferit antreprenorilor povestea bambusului chinezesc, din care ar trebui să învăţăm să avem răbdare."Bambusul chinezesc este o sămânţă care se pune în pământ, îi dai soare şi apă, îi dai îngrăşăminte şi o cultivi. În primul an nu vezi nimic, nici în al doilea, în al treilea nu vezi nimic, în al patrulea nimic şi începi să te întrebi dacă ce ai făcut acolo are vreun sens sau nu. În al 5-lea an, bambusul chinezesc creşte în 6 săptămâni 25 de metri înălţime. Ce vreau să vă spun este că trăim într-o societate în care totul este pe fast forward. Ne necăjim când stăm să aşteptăm mai mult de două minute ca să fim serviţi sau că nu se face mai repede verde la semafor. Este bine să ne spunem nouă şi copiiilor noştri să avem răbdare. Lucrurile nu se fac repede, se fac lent", a completat ea.Tănase a amintit şi povestea celui care a pornit business-ul KFC, care a primit primul 'da' având răbdare, după 1.002 răspunsuri de 'nu'."KFC, acest domn când a împlinit 65 de ani a ieşit la pensie. Fusese proprietarul unui restaurant, nu avusese cine ştie ce, a primit o pensie şi, când a venit primul cec, de 105 dolari, şi-a dat seama că nu poate să trăiască. A descoperit o reţetă nouă de gătit puiul. A încercat să îşi găsească parteneri să gătească acest pui. Nimeni nu i-a răspuns nimic pozitiv. A mers la diverse restaurante, unde gătea puiul, venea cu ce-i trebuie şi, dacă proprietarului restaurantului îi plăcea ce gătea, câştiga 5 cenţi din fiecare bucată de pui care se vindea. Câţiva ani mai târziu îşi vindea compania cu două milioane de dolari. Era foarte mult la vremea respectivă. A avut răbdare. De 1.002 ori a primul răspunsul 'nu' înainte să vină primul 'da'", a povestit Ioana Tănase.Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a organizat miercuri Forumul Antreprenorilor Made in Romania - Cum să devii un antreprenor de succes, iar antreprenorii care au construit FAN Courier, Farmec, Bittnet şi Qualitance au fost printre cei care şi-au spus poveştile de succes.