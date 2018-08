Atacul meduzelor otrăvitoare în Germania: 90 de persoane au fost internate în spital după ce au fost înţepate de aceste vieţuitoare

23:50

Diversificarea la bebelusi incepe in jurul varstei de 6 luni. Asa cum iti recomanda pediatrul, in schema pentru diversificarea la bebelusi vei incepe sa ii introduci anumite fructe, legume, cereale integrale. Incet incet se introduc alte alimente pe care le consumati si voi in casa. Citește mai departe...